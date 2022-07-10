Украина прошла тест, но нужно больше оружия и срочно, - Резников

Украина прошла тест по использованию американских передовых вооружений. Но требует большего количества и срочных поставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для The Wall Street Journal.

По его словам, высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме.

"Война идет мрачно... Нам нужно больше (оружия, - ред.), нам нужно срочно", - отметил он.

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Отметим, что сначала США поставили Украине лишь четыре системы HIMARS.

"Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", – подчеркнул Резников.

Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.

"Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше – 150. И мы доберемся туда", - отметил министр.

Помимо дальнобойного оружия, Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.

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