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Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине

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Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине
В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил: "В Большом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Большие Бурлуки – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье

Позже эту информацию подтвердили и сами оккупанты.

Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине 01

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  • Грышка Распутный 2
    Дозвольте Вам представить, суку, ось вона...

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Здохла мерзенна гнида-виконавцям респект...
  • Артюхов Олег
    Друзі, тільки тотальне знищення ворогів України, особисто зрадників та колаборантів змінить ситуацію на краще. Кожна потенційна ***** має знати, що вона буде знищена Україною за зраду!
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