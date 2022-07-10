Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине
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В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Он отметил: "В Большом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Большие Бурлуки – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"
Позже эту информацию подтвердили и сами оккупанты.