Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине

В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил: "В Большом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Большие Бурлуки – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"

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Позже эту информацию подтвердили и сами оккупанты.