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Оккупанты не могут захватить Белогоровку на Луганщине, - глава ОВА

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Оккупанты не могут захватить Белогоровку на Луганщине, - глава ОВА
По состоянию на вечер воскресенья, 10 июля, российские оккупанты не могут захватить н.п. Белогоровка в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются бои в Белогоровке. Орки не могут продвинуться. Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов - Луганщина до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", - написал он.

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  • VOLVO XC 70
    ****** 2 армия мира не может 10 сутки взять ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО.... а при этом грозят всему миру мы вам покажем..***** как мне это напоминает стихотворение Тараканище прямо про *****...
  • Yaroslav Vinnitsa
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  • Саша Пончик
    Жаба дала цицьки москалям.
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