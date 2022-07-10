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На военном учете не по месту жительства стоят более 3 миллионов человек, – Монастырский

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На военном учете не по месту жительства стоят более 3 миллионов человек, – Монастырский
На военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не по месту жительства стоят более 3 млн человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация - это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на военный учет", - отметил Монастырский.

На вопрос о правомерности выдачи полицией повесток, в частности, на блокпостах, министр ответил, что закон требует, что лицо должно находиться на соответствующем учете, и если ВСУ нуждаются в этом, то такой учет должен быть обеспечен.

Также он добавил, что сейчас все силы обороны и безопасности помогают ВСУ, и "любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ для того, чтобы помочь в вопросах мобилизации".

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В то же время министр отметил, что никаких проблем для передвижения граждан между областями страны не должно быть.

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