В школах Польши ожидают еще 200 тыс. украинских детей в новом учебном году

В сентябре 2022 года в польских школах ожидают еще 200 тысяч украинских детей.

Об этом сообщил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Мы приняли 200 тыс. (украинских детей), из них 160 тыс. – в школы и 40 тыс. – в детсады. По нашим оценкам еще 200 тыс. могут присоединиться с 1 сентября. Конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, те дети, которые здесь, наверняка останутся, и приедут еще", — сказал министр.

Чарнек предположил, что, вероятно, большая часть детей, захотят остаться за компьютерами и продолжать учиться со сверстниками онлайн, поскольку в Украине можно проходить обучение в дистанционном режиме.

По словам министра, система образования эластичная, потому Польша готова принимать украинских детей.

Кроме того, министерство образования и науки сначала предложило создать украинские классы в польских школах и преподавать в них преимущественно польский язык. Чарнек отметил, что это дало бы возможность войти в новый учебный год на должном образовательном уровне.

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