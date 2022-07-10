Новости • Агрессия России против Украины, Война

Соучредитель Громадського радіо Буткевич попал в плен к россиянам

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Правозащитник, журналист и соучредитель и член ОО "Громадське радіо" Максим Буткевич в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо.

С началом полномасштабной войны Максим Буткевич поставил на паузу свою деятельность по помощи беженцам, журналистскую, гуманитарную, просветительскую и правозащитную активность и пошел служить в ВСУ.

Видео с ним было опубликовано российскими пропагандистами. Они пишут, что военные, а среди них и Максим Буткевич, оказались в плену под Горским на Луганщине. 24 июня российские захватчики захватили Горскую громаду Луганской области.

С весны 2014 Максим Буткевич помогал переселенцам и переселенкам, а также занимался защитой беженцев и противодействием дискриминации. В целом правозащитой он занимается последние 20 лет.

К команде Громадського радіо Максим Буткевич присоединился осенью 2013 года. Во время Майдана был репортером и ведущим программ Громадського радіо на волонтерских началах. Является активным членом ОО "Громадське радіо".

Соучредитель Громадського радіо Буткевич попал в плен к россиянам 01

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Зіпсований вечір. 😔 Надто помітний, щоб просто так виміняти. Дуже сподіваюся, що всі наші будуть вільними і повернуться додому.
  • Maxim Ak-Murza
    Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3353273

    Шо ты имел в виду под словом "шастать"?
  • Валентина Саюн c856325a
    Ванька,чего сюди забрёл? Тебе на русру
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