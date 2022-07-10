Соучредитель Громадського радіо Буткевич попал в плен к россиянам

Правозащитник, журналист и соучредитель и член ОО "Громадське радіо" Максим Буткевич в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо.

С началом полномасштабной войны Максим Буткевич поставил на паузу свою деятельность по помощи беженцам, журналистскую, гуманитарную, просветительскую и правозащитную активность и пошел служить в ВСУ.

Видео с ним было опубликовано российскими пропагандистами. Они пишут, что военные, а среди них и Максим Буткевич, оказались в плену под Горским на Луганщине. 24 июня российские захватчики захватили Горскую громаду Луганской области.

С весны 2014 Максим Буткевич помогал переселенцам и переселенкам, а также занимался защитой беженцев и противодействием дискриминации. В целом правозащитой он занимается последние 20 лет.

К команде Громадського радіо Максим Буткевич присоединился осенью 2013 года. Во время Майдана был репортером и ведущим программ Громадського радіо на волонтерских началах. Является активным членом ОО "Громадське радіо".