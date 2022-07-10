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Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины, - Резников

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Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины, - Резников
Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на юге Украины.

Об этом в интервью британской газете The Times заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - объяснил министр.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Обычная тупая попытка перебить информационную волну после вчерашних прямых обвинений американской конгрессвумен. Видимо очень уж сильно подгорает у Бонвтика.
  • 18c49ed2
    Он бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного он сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?

    И кто конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    А хто наказав її здати?
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