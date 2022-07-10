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Оккупанты хотят казнить двух пленных бойцов полка "Азов"

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Россияне сообщают, что двум бойцам "Азова" грозит казнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник УП в разведке

Согласно сообщениям боевиков, казнить собрались Николая (позывной "Фрост", фамилия на данный момент неизвестна) и Константина Никитенко ("Фокс").

По данным источника УП в разведке, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Российские пропагандисты сообщают разные версии – одни пишут, что бойцов засудили еще 9 июля, другие – что суд только состоится в будущем.

О причинах также сообщаются разные версии – сначала писали, что "азовцы" якобы обстреливали мирных жителей в Мариуполе, позже – что напали на конвой с раненными оккупантами. В то же время никаких доказательств и подробностей не сообщают.

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Оккупанты хотят казнить двух пленных бойцов полка Азов 01

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Ответственность за эти действия будет нести раша и это необходимо заявить на высшем уровне - чтобы русня не отнекивалась в последствии.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну расскажи как реагировал Боневтик, и все его шестерки, включая тебя лично, на предупреждения Запада о неминуемом вторжении русни. Заодно подскажи, сколько снарядов кал. 152 и 122 мм было закуплено зеленой слизью за 3 года.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Если бы не Чонгар разминированный ,то козломорды до Мариуполя бы не добрались...только не показывай мне,что ты не дегенерат.
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