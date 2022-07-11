Никакой "оперативной паузы" нет. Россияне совершили 34 авиационных налета за сутки, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что никакой "оперативной паузы" в действиях оккупантов нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На проходящей неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу". Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли. И я благодарен всем нашим бойцам, обеспечивающим приближение этого времени.

Это так же неотвратимо, как наказание для оккупантов. Но надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас – и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только сообща – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", - сказал Зеленский.