Оккупанты нанесли ракетный удар по шестиэтажке в центре Харькова. (обновлено)
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В результате попадания российской ракеты утром 11 июля частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на ГСЧС.
Продолжается разбор завалов, известно, что удалось спасти пожилую женщину.
Отмечается, что воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, всего в городе было слышно три взрыва.
Отбой воздушной тревоги в Харькове и области был дан в 4:46.
На 06:30, по данным ГСЧС, информация о погибших или раненых жильцах дома не поступала. В шестиэтажке разрушений получил один подъезд - разрушены квартиры с 6 по 1 этаж.