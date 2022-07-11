Новости • Агрессия России против Украины, Война

ВСУ поразили контрольно-командный пункт Росгвардии в Херсонской области, уничтожено 38 оккупантов, 2 склада боеприпасов и техника, - ОК "Південь"

8 01214
ВСУ поразили контрольно-командный пункт Росгвардии в Херсонской области, уничтожено 38 оккупантов, 2 склада боеприпасов и техника, - ОК "Південь"
ВСУ в Херсонской области поразили командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Применением авиации - парой штурмовиков - нанесен удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц авотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Также смотрите: ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям цього свята-респект...
  • Urs
    день начался с хороших известий
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости