В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове разрушен один из подъездов шестиэтажного дома. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Об этом в Фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину, жительницу квартиры на 2-м этаже. Жертв и пострадавших не было.

На месте производятся аварийно-спасательные работы.

В ГСЧС добавили, что еще две ракеты попали во двор неподалеку от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

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