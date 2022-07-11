В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями, - Синегубов

Прошлой ночью, начиная с 3.40, российские захватчики нанесли по Харькову 3 ракетных удара. Все – исключительно по гражданским объектам, это абсолютный терроризм!

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Слободском районе одна ракета разрушила помещение школы.

Около 4 утра еще одна ракета попала в 6-этажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов. В настоящее время на месте работают экстренные службы, из-под завалов служащие ГСЧС спасли 86-летнюю женщину. Данные по пострадавшим уточняются.

В Основянском районе Харькова ракета попала в землю недалеко от складских помещений, выбиты окна, предварительно пострадавших нет.

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"В течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области. Пострадали жилые дома, хозяйственные сооружения, объекты АПК. Случилось несколько пожаров, горели лесополосы и трава и камыш. К сожалению, в Богодуховском районе 1 пострадавший госпитализировали 41-летнего мужчину", - отмечает Синегубов.

Он также сообщает, что наши военные продолжают вести ожесточенные бои с российскими оккупантами на линии столкновения. На Харьковском направлении враг сконцентрирован на обороне ранее захваченных территорий.

"В районе Изюма оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями", - резюмирует глава региона.

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