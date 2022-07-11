Учителей из Дагестана заманивают работать в ОРДЛО – обещают большие деньги
Об этом пишет издание "Кавказский Узел", сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, на предложение приняли около 60 учителей из Дагестана. "Отправить" учителей на оккупированные украинские территории россияне собираются с 1 сентября.
Минобразования Дагестана получило письмо от Минобразования России, в котором отмечено, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно предоставить информацию о работниках, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.
На 8 июля было подано около 60 заявок. Власти обещают, что якобы подпишут постановление, согласно которому командированным в ОРДЛО педагогам принадлежит ежесуточная выплата в размере восьми тысяч рублей и двойная зарплата.
"Главная мотивировка – это деньги. Зарплата в дагестанской школе 17-20 тысяч рублей. Восемь тысяч суточных – это 240 тысяч в месяц. Пусть на аренду жилья и питания уйдет 50 тысяч, остаются хорошие деньги, тем более платят двойную зарплату. Исходя из этого , коллега приняла такое решение", – рассказала учительница из Махачкалы Асият, подруга которой согласилась ехать на оккупированный Донбасс.
Ранее сообщалось, что на оккупированные территории Запорожской области хотят отправить учителей из Новосибирска.