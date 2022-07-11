Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,4 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1645 танков и 3828 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 июля потери личного состава противника составляют около 37 400 человек.