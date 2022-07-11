ВСУ освободили от оккупантов село Ивановку Херсонской области

В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Военные ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались лишь страшные воспоминания и "мертвая" военная техника.

Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся", - говорится в сообщении.

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