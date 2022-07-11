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ВСУ освободили от оккупантов село Ивановку Херсонской области

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ВСУ освободили от оккупантов село Ивановку Херсонской области
В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Военные ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались лишь страшные воспоминания и "мертвая" военная техника.

Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Борислав Береза - розказав військову бувальщину, в тему: "Не моя история, но разрешили рассказать. Поэтому история будет от первого лица, а произошла она на Херсонщине".

    "- Слава, ту такая жара. Не только в смысле погоды, но и во всем остальном. У нас задача была взять пункт. По тихому. Без арты. Так надо было. Разведосы отработали и инфу собрали. Получили боевую задачу и выдвинулись к цели. Зашли красиво. Орки явно нас не ждали. Выбили мы их. На окраине ещё идёт бой. Мы движемся туда. И тут я вижу бабушку сидящую возле забора. Слава, оцени этот уровень абсурда. Стрелкотня взрывы и бабулька на скамейке возле забора. Сидит этот божий одуван в платочке и с котом на руках. Ещё раз повторяю - идёт бой. В соседний двор что-то прилетело, а эта милая бабулька сидит на скамейке. Я к ней подбегает и самым спокойным голосом говорю:
    - Бабушка, зайдите в дом пожалуйста. А ещё лучше в подвал, от греха подальше. Стреляют ведь.
    - В какой подвал? Как я в подвал пойду, если у меня туда эти залезли? - отвечает она, - Вражина эта. От вас спрятались. Здоровые черти.
    - А сколько их бабушка?
    - Трое их, сынок. Они похоже вниз спустились. Так вы не ломитесь в двери. У меня там сзади труба стоит для вытяжки. Прямая. А сверху "грибок" от дождя. "Грибок" легко снимается и туда гранату можно пихнуть, - таким спокойным голосом говорит этот божий одуванчик, а сама кота гладит. Я даже чуток охренел.
    - А там совсем прямая труба, бабушка? Или с перемычками?, - спрашиваю я её.
    - Какие перемычки? Прямая. А грибок новый совсем, - отвечает она и продолжает чухать кота.

    Ну, мы тихо в двор зашли, хату обошли и видим погреб. А сзади него выход трубы, на котором "грибок" насажен сверху. У трубы диаметр норм, граната легко зайдет. Пацаны стали по бокам от входа в подвал, а "Сниф" снял грибок и я Ф-1 внутрь запустил. ******* достойно. Пацаны зашли в подвал. Поднимаются.
    - Значит так, там у троих тиктокеров можно закрывать каналы. Новых видео не будет. А четвёртый пока живой. Бабка ошиблась. Их четверо. И это... Ты бабке всю консервацию убил. Иди извиняйся.

    Я сам вниз спустился, посмотрел. Потом поднялся, подхожу к бабульке, благодарю и говорю, что я виноват. Вся консервация того...
    - Да какая консервация, - говорит эта бабулька, - Я уже давно не для себя кручу. Для сына и внуков. А я их уже сколько не видела из-за этих нехристей. Вы скорее освобождайте тут все и я новую консервацию накручу. Ещё и вам достанется. Вы даже не представляете, как мы вас ждали.

    Так что, Слава, бабки - это наше секретное оружие. Она нам, кстати, сказала, кто с орками сотрудничал. Бесценная бабушка, оказалась. Можешь выложить историю. Меня мало, кто читает, а у тебя прочтут. Пусть знают, что наши бабульки - это огонь и сила! Только точные данные не пиши. Пока нельзя. Пока."

    Делюсь этой историей с разрешения автора и в очередной раз убеждаюсь, что самая большая ценность в Украине - это люди. И они ждут освобождения от оккупантов. Скоро дождутся. Украина победит. Я это точно знаю!
  • Amber
    Честь і хвала нашим визволителям 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
  • Чайка Київ
    Бабусі слава !!!
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