10 июля Воздушные Силы уничтожили командно-наблюдательный пункт, склад боеприпасов, пункт управления войсками, технику и живую силу врага

Горят вражеские тылы, склады боеприпасов, тыловые части и командные пункты оккупантов. Это отличный результат работы украинской артиллерии, авиации, бойцов Сил специальных операций и движения сопротивления!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил.

Как отмечается, в боевых порядках армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины уже работают чешские ударные вертолеты Ми-24В, с ювелирной точностью врага уничтожает западная артиллерия, в том числе и "HIMARS"!

"В качественном обновлении нуждаются и Воздушные Силы. С поступлением на вооружение современных систем ПВО и ПРО у ракет врага будет гораздо меньше шансов попадать в цель. Сегодня основная боевая мощь Воздушных Сил – это авиационное и противовоздушное вооружение еще советского времени. Впрочем, защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему существенные потери на земле", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил информирует, что 10 июля ударная авиация Воздушных Сил - штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.

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"На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов", - говорится в сообщении.