Утром рашисты ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде, зафиксировано 20 прилетов, - Сумская ОВА

Российские оккупационные войска обстреляли территорию Сумской области по реактивной артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10 утра ситуация у нас следующая: ночь в Сумской области была тихой. В 7:30 утра россияне ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде.

20 прилетов.

Жертв и разрушений предварительно нет", – говорится в сообщении.

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