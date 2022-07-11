Утром рашисты ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде, зафиксировано 20 прилетов, - Сумская ОВА
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Российские оккупационные войска обстреляли территорию Сумской области по реактивной артиллерии.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10 утра ситуация у нас следующая: ночь в Сумской области была тихой. В 7:30 утра россияне ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде.
20 прилетов.
Жертв и разрушений предварительно нет", – говорится в сообщении.