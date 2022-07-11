Роспропаганда распространяет фейк о потерях ВСУ, - ЦПД

Пресса РФ распространила фейк о потерях Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Там заявили, что они якобы составляют не менее 50-70 тысяч убитыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt относительно потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. "Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тысяч убитыми", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД отметили, что коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что "более 60% жителей Запорожской области видят территории региона в составе России в статусе отдельного субъекта".

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