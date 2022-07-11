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Роспропаганда распространяет фейк о потерях ВСУ, - ЦПД

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Роспропаганда распространяет фейк о потерях ВСУ, - ЦПД
Пресса РФ распространила фейк о потерях Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Там заявили, что они якобы составляют не менее 50-70 тысяч убитыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt относительно потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. "Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тысяч убитыми", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД отметили, что коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что "более 60% жителей Запорожской области видят территории региона в составе России в статусе отдельного субъекта".

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    еще тысяча байрактаров, 82 авианосца, 4 звезды смерти и туалет на пляже
  • SergTranscarpathian
    Тут все просто. Беруть власні втрати, множать на два і продають цю цифру оркам.
  • Eugene Boyko 019c1bb1
    А понад 95 відсотків громадян Запорізької області бачать колаборанта Балицького на крепкій гиляці підвішеного.
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