Мы не дадим российскому газовому шантажу расколоть общество, - Бербок
2 53011
Германия сделает все возможное, чтобы дефицит поставок российского газа не привел к расколу в обществе.
Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Токио после встречи со своим японским коллегой Йосимасой Хаяви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, мы последуем, чтобы они справедливо распределялись", - сказала Бербок.
Бербок отклонил требования пока не отключать три атомных электростанции Германии от сети.
Она подчеркнула, что Москва "непредсказуема", причем не только в войне против Украины, но и в соблюдении любых правил, в том числе по поставкам энергоносителей.
"Как-то поэтому и прорабатываются все возможные сценарии", - резюмировала глава МИД ФРГ.