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Мы не дадим российскому газовому шантажу расколоть общество, - Бербок

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Мы не дадим российскому газовому шантажу расколоть общество, - Бербок
Германия сделает все возможное, чтобы дефицит поставок российского газа не привел к расколу в обществе.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Токио после встречи со своим японским коллегой Йосимасой Хаяви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, мы последуем, чтобы они справедливо распределялись", - сказала Бербок.

Бербок отклонил требования пока не отключать три атомных электростанции Германии от сети.

Она подчеркнула, что Москва "непредсказуема", причем не только в войне против Украины, но и в соблюдении любых правил, в том числе по поставкам энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жаль, что Запад не может напрямую вмешаться в войну в Украине, - Бербок

"Как-то поэтому и прорабатываются все возможные сценарии", - резюмировала глава МИД ФРГ.

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Топ комментарии

  • DmitrySviridon ad49c275
    Все строят АЭС и переходят с газа и угля и нефти на электричество, а Германия наоборот делает??? Атомная энергетика намного чище и ее объем покрытия большой. Ископаемые ресурсы исчерпываются, а электричество останется последним неисчерпаемым ресурсом. Нужно добывать электричество со всего и технологии развивать на электричестве все!!! Это дальновидно будет тогда! И Украине главное развиваться в ветке электричества!

  • nav svargi
    Німеччина зробить все....

    aha ....davljeniem na Litvu i Kanadu ?
  • Pan Kotskyi
    Тобто німецьке суспільство до розколу готове. Для проголошення Карл-Маркс-штадтської республіки потрібен лише привід.
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