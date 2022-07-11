Промышленность Франции переходит на нефть из-за возможного отключения российского газа

Энергоемкие компании Франции ускоряют планы действий в чрезвычайных ситуациях и переводят свои газовые котлы на работу на мазуте. Они стремятся избежать перебоев в случае дальнейшего сокращения поставок российского газа и отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Несколько топ-менеджеров на конференции по бизнесу и экономике заявили, что готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

"Что мы сделали, это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам нужно", - сказал Флоран Менего, глава Michelin, одного из ведущих мировых производителей шин.

По его словам, цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода в случае, если компания столкнется с нехваткой, отметив, что хотя дефицит газа в Европе вероятен, нефть по-прежнему будет доступна в качестве альтернативы.

По словам Менего, запуск производства шин на заводе занимает несколько дней, потому важно поддерживать стабильное энергоснабжение.

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