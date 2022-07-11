В Харькове - взрывы. Оккупанты нанесли удары, вероятно, из РСЗО, - Синегубов
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Взрывы раздаются в Харькове!
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это крайне опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - отметил он.
По информации пресс-службы Харьковского горсовета, в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.
"Уважаемые пассажиры! В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по Салтовской линии метрополитена", - говорится в сообщении.