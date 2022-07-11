Обстрел Часова Яра: Из-под завалов изъято тело еще одного погибшего, число жертв возросло до 19

В результате ракетного удара российских оккупантов по Часовому Яру погибли 19 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Тело еще одного погибшего изъяли спасатели из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр", - говорится в сообщении.

Так, спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов 19 погибших. А также спасли 8 человек.

"Проведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома. Работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

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