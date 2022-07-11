Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Несмотря на угрозы России, Литва добавила к товарам, которые запрещено провозить ее по территории в российский Калининград, цемент и спирт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

В МВД Литвы отметили, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями РФ не остановлен и не заблокирован. И что официальный Вильнюс выполняет решение ЕС о санкциях, а не собственно вводит ограничения.

"Транзит пассажиров и грузов, не подвергшихся санкциям ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - пояснили в ведомстве.

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Власти Литвы подчеркивают, что в Калининград можно будет доставлять только товары, которые не попадают под санкции.

Очередное расширение ограничений ожидается 10 августа 2022 года. Тогда должен начать действовать запрет на транспортировку угля и других видов твердых ископаемых.