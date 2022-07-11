Оккупанты Мелитополя заявляют о покушении на коллаборанта Сигуту

В оккупированном Мелитополе в Запорожье захватчики заявляют о покушении на оккупационного "главу администрации Мелитопольского района" Андрея Сигуту.

Об этом сообщил колаборат Алексей Селиванов – оккупационный "заместитель начальника ГУ МВД в Запорожской области", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью украинский режим предпринял попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, невзирая на угрозы с украинской стороны", - написал он.

Селиванов добавил, что на месте ведутся "оперативно-следственные действия". И пригрозил, что те, кто пытается "дестабилизировать мирную жизнь" на оккупированных территориях, будут наказаны.

Читайте: На Путина было покушение около 2 месяцев назад, но неудачное, - Буданов