Предварительно известно о 3 погибших и 28 раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами (обновлено)
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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно известно о 3 погибших и 16 раненых.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших.
Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", – говорится в сообщении.
"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.