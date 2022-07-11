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Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, - советник председателя ОВА Хлань

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Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, - советник председателя ОВА Хлань
Российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил во время телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он выразил надежду, что оккупантов удастся выбить без боя.

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", - заявил Хлань.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Взорвать Антоновский мост и рашисты забегают как крысы в ведре. Им уже будет не до уличных боев. Да еще можно будет окружить целую рашистскую группировку в котле и набрать кучу пленных для обмена на наших людей.
  • Otrutnyi Otrutnyi
    Перед тим, як наступати на Фронті
    Варто Тил зачистити від,,дЄрмака,,
  • Valter Valter
    Да какие там уличные бои. Рашисты почуяв что их окружают побегут обгоняя друг друга. Для ***** это будет позор если всю херсонскую группировку ЗСУ окружит а потом проведет обосраных рашистов по улицам под аплодисменты местных жителей.
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