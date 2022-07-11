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SCM Ахметова потребует от России компенсации во всех международных и национальных инстанциях

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Предприятия SCM потребуют от России компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях.

Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel сообщил владелец SCM Ринат Ахметов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы однозначно предъявим иски к России — во всех международных и национальных инстанциях — и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", — сообщил бизнесмен.

Предприятия SCM также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.

"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", - добавил Ринат Ахметов.

Напомним, в конце июня Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

Также читайте: Песков об иске Ахметова к ЕСПЧ против РФ: Мы вышли из Совета Европы

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    щось коломойкін мовчить.
    йому вже компенсували чи що...
  • Прощай немытая раССея
    А раньше только гудел...
  • Oleg Iskra 14887c2d
    В якості компенсації ахметці будуть включати гудок і гудіти поки сам не скаже що досить. Ця падлюка була реальним хазяїном дамбасу , контролювало органи влади і силові структури, розпалювало сепаратизм, його бандюки допомагали захоплювали адмінбудівлі. Падлюка думала, що буде як в Криму і він стане мордорським олігархом, але х** о в черговий раз використало і викинуло зрадника.
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