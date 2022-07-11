Оккупанты в Запорожской области установили свои цены на украинское зерно и планируют продлить его вывоз, - ГУР МО

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна. 17 июля ожидается судно под погрузку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Для организации процесса была создана так называемая "ГУК" (рус. – Государственная унитарная компания). Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запрещенного "Оппозиционного блока". Сейчас – назначен оккупантами "руководителем регионального оккупационной администрации в Запорожье".

Для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна, коллаборанты "национализировали" (захватили) припортовый элеватор предприятия "Новая борзая" в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия "Аскет Шиппинг" в порту Бердянск, элеваторы предприятий "Кернел", "Оптимус" и других трейдеров говорится в сообщении.

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Разведчики сообщают, что так называемая "ГУК" установила закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная - 6000,00 рос.руб., пшеница продовольственная - 9000,00 рос.руб., ячмень - 7000,00 рос.руб. за 1 тонну.

"Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах. При отсутствии свободных хранилищ – в других, не приспособленных для этого помещениях или даже на открытых площадках", - отмечают в ГУР.

17 июля ожидается прибытие судна "ZHIBEK ZHOLY", которое уже вывозило украденное зерно из Бердянска. С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона.