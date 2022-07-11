Российские оккупанты выпустили 4 ракеты по Одесщине: Одна из них попала в здание

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесщине, известно о попадании ракеты в здание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

По словам спикера главы ОВА Сергея Братчука, одна из ракет попала в объект инфраструктуры.

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