ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
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В Херсонской области в Таврийске ВСУ уничтожили передвижной командный пункт врага.
Об этом в Фейсбуке сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон. По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости - это четкое попадание наших Вооруженных Сил в Таврийске. Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, наставившие там орки ПВО есть 200-е россияне. Начало недели многообещающее", - отметил он.