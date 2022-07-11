Новости • Война

ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань

5 95413
ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
В Херсонской области в Таврийске ВСУ уничтожили передвижной командный пункт врага.

Об этом в Фейсбуке сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон. По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости - это четкое попадание наших Вооруженных Сил в Таврийске. Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, наставившие там орки ПВО есть 200-е россияне. Начало недели многообещающее", - отметил он.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,3 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1641 танк и 3823 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • jklpqrs
    зачем кацапам радары и антенны? Да и зачем вообще кацапы?
  • Amber
    Обнадійлива новина 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
  • Валентина Саюн c856325a
    Для перегною
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости