Мы пытались удержать Северодонецк и Лисичанск абсолютно недостаточными силами и средствами, - Бутусов
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в интервью "Радио НВ".
Он подчеркнул, что проблему Лисичанска нельзя рассматривать обособленно от проблемы обороны Луганской области и узла Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.
"Для того чтобы удержать этот регион, нам было необходимо обеспечить его необходимыми силами и средствами. Но, к сожалению, вовремя это не было сделано. Долгое время мы с абсолютно недостаточными силами пытались удержать большой район", - сказал Бутусов.
По словам журналиста, это привело к тому, что защитникам Украины пришлось отойти от Рубежного. Когда они защищали Северодонецк, сил контролировать весь периметр города тоже не было.
"Некоторые созданные подразделения просто не приобрели еще необходимую боеспособность. Это привело к тому, что противник совершенно беспрепятственно зашел в город, начались уличные бои. И уже после того поступило подкрепление наших сил в Северодонецке. Но это решение было принято поздно", - говорит главред. Цензор.НЕТ.
Также, по словам Бутусова, ситуацию ухудшило появление на местах политиков, призывавших любой ценой удержать Северодонецк.
"К сожалению, появление политиков там привело к тому, что военные не имели возможности действовать по обстановке. Даже некоторые кадровые изменения в военном руководстве были сделаны, к сожалению, потому что некоторые политики хотели слышать оптимистичные доклады, а не реалистичные", - подчеркнул он.