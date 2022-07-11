В Беларуси готовятся дополнительные ограничения на выезд граждан
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В Беларуси предлагается запретить гражданам выезд за границу. Выезд ограничат, если это будет "противоречить интересам национальной безопасности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta.
Так, в парламент РБ внесли законопроект об изменении порядка выезда из Беларуси, в котором предлагается ввести возможность ограничивать для граждан выезд из страны на шесть месяцев, если он "противоречит интересам национальной безопасности".
Из Беларуси собираются не выпускать тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, а также граждан, в отношении которых ведется административный процесс по "народным" статьям.
В то же время, силовики РБ смогут выехать за пределы страны только по согласованию с руководством.