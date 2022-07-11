Рашисты заблокировали въезд и выезд в районе Нового Мелитополя, - мэр Федоров
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Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе заблокировали проезд на Новый Мелитополь.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Как только стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой.
Выясняем обстоятельства произошедшего", - отметил глава города.