Рашисты заблокировали въезд и выезд в районе Нового Мелитополя, - мэр Федоров

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе заблокировали проезд на Новый Мелитополь.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Как только стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой.

Выясняем обстоятельства произошедшего", - отметил глава города.

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