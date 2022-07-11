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Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали, - Данилов

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Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали, - Данилов
Количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

Об этом в твиттере сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время. Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ЗСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России есть силы атаковать только на одном направлении фронта, - Данилов

Топ комментарии

  • Єто Другоє
    Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

    +100500!!!
  • Єто Другоє
    Аби зрозумів абсурдність своїх висерів для скотобидла. І як на ці висери реагує цивілізований світ. ***** потрібно (!) тролити Zвинопсін їх же методами
  • Олександр Юрчук
    трлолінг це добре.
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