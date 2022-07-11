Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали, - Данилов
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Количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.
Об этом в твиттере сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время. Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ЗСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – отметил он.