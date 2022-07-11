Введение экзамена для получения гражданства Украины требует законодательного урегулирования, - ответ Зеленского на петицию

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию № 22/140008-эп "Ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що питання про запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання. Згідно з Конституцією та Законом "Про Кабінет Міністрів України", уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти та науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

"Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - повідомив президент.

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Зеленский пообещал проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятых вопросов.

Напомним, электронная петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины обнародована на вебсайте Официального интернет-представительства президента 23 мая 2022 года. В июне она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Ее инициатор Виталий Капустян предлагает, чтобы желающие стать гражданами Украины, кроме набора документов, должны были сдать экзамен, предусматривающий три составляющие: тесты по украинскому языку, истории Украины и знание Конституции. Также автор предлагает изучение государственного гимна.

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