Спартц - Каптур: Слушать карманных бюрократов Ермака значит помогать Кремлю

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц резко ответила своей коллеге из Демократической партии Марси Каптур, которая обвинила ее в "опрометчивой помощи Путину".

Свою позицию Спартц высказала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прежде чем конресвумен Марси Каптур будет делать жесткие заявления, она должна посетить Украину и увидеть, что там происходит - хотя бы раз. Марси, прислушивание к карманным бюрократам Андрею Ермаку не служит никому, кроме Кремля", - написала она.

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Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Конгрессвумен-демократ Марси Каптур утверждает, что Спартц "опрометчиво помогает Путину".

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров говорит, что это дело американской депутатки и американского президента.