Более 7 тыс. защитников Украины считаются пропавшими без вести

Пропавшими без вести считают более 7 тысяч защитников Украины. Это военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, сотрудники СБУ и так далее. Большинство из этих людей в плену.

Об этом "Суспільному" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш кол-центр насчитывает ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" - это Нацгвардия, и там тоже есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из "Азовстали", - говорит Котенко.

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По его словам, большинство из пропавших военных – в плену. В качестве примера приводит военных 1 батальона 36 бригады: "Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".