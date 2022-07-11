Минобороны РФ об обстрелах Харькова и Часового Яра: Удары нанесли по "пунктам дислокации украинских нацбатов и иностранных наемников" и "бригаде теробороны ВСУ"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов", - заявил представитель ведомства.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские ВКС "нанесли точечные удары по пунктам дислокации украинских нацбатальонов и иностранных наемников в районе Харькова".
Напомним, в результате попадания ракеты в многоэтажку в Часовом Яру 10 июля погибли по меньшей мере 20 гражданских людей, из-под завалов удалось спасти восемь человек.
Под завалами еще находятся десятки.
Ночью российские военные нанесли три удара по Харькову. Одна из ракет попала в шестиэтажное здание, частично разрушив его.
Также известно о по меньшей мере 28 раненых и троих погибших в результате ракетных ударов по Харькову 11 июля.