За две недели Украина уничтожила не менее 14 военных баз и складов боеприпасов армии РФ на оккупированных территориях, - BBC

Украинские военные с конца июня нанесли более 10 точных ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск на территориях Украины, оккупированных РФ.

Такие данные приводит Украинская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов.

Склады и другие пораженные объекты находились на расстоянии от 5 до 75 км от фронта.

Среди таких случаев издание называет:

– удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и составу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;

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- удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;

- удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;

- взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;

- взрыв базы в КамАЗ-центре в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;

- взрывы баз и склада в Большом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;

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- удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;

– взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область, 8 июля).

Некоторые случаи взрывов были подтверждены в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Издание пишет, что ранее украинские войска тоже периодически поражали составы и командные пункты российских военных, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.