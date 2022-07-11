За две недели Украина уничтожила не менее 14 военных баз и складов боеприпасов армии РФ на оккупированных территориях, - BBC
Такие данные приводит Украинская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов.
Склады и другие пораженные объекты находились на расстоянии от 5 до 75 км от фронта.
Среди таких случаев издание называет:
– удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и составу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
- удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
- удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
- взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
- взрыв базы в КамАЗ-центре в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
- взрывы баз и склада в Большом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
- удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
– взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область, 8 июля).
Некоторые случаи взрывов были подтверждены в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Издание пишет, что ранее украинские войска тоже периодически поражали составы и командные пункты российских военных, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.