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Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке. ДОКУМЕНТ

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Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке. ДОКУМЕНТ
Российский диктатор Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее это разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке 01
Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке 02

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Топ комментарии

  • Михаил Батькович 2510fbed
    И нах нам эта информация?
  • mrSmith
    Це інформація для адептів секти святого єрмака?
  • Вася Быколог
    Це для тих ждунів та ватного бидла яке нудиться в Україні.
    Щоб виїжджали швидше на родіну, в орду.
    Чим більше гнидоти виїде - тим краще для України.
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