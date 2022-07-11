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Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам, - Дуда

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Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса в Украине.

Об этом говорится в твиттере Канцелярии президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Анджей Дуда: сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса", - говорится в сообщении.

На сайте Верховной Рады этого проекта закона пока нет.

Зеленский анонсировал этот законопроект месяц назад. Тогда речь шла о том, что украинские беженцы в Польше получили с началом войны право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.

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Топ комментарии

  • Andy S 89bd7d80
    Поляки к украинцам сегодня относятся как к родным. Даже с учетом всей нашей сложной истории и взаимных претензий, они в минуту беды для украинцев, повели себя как настоящие братья-славяне, как цивилизованная европейская нация: приютили наших женщин и детей, помогают с логистикой и оружием, отстаивают интересы Украины в НАТО и ЕС. Даже если учесть, что они это делают во многом из чувства опасности и общего врага, никто не заставляет их настолько сильно поддерживать нашу страну. Это одно из немногих действий зеленского, которое я одобряю.
  • Алекс Ростиков
    Зараз на болотах взвиють.
  • Paul Foxen
    Дуда зараз поки Джонсон в нок-ауті, єдиний *смотрящій* з оманською зеблею
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