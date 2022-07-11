Признаков формирования наступательных группировок на границе с Беларусью нет, - Госпогранслужба
Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей. Изменений в численности, составе мы на данный момент не наблюдаем. Признаков формирования наступательных группировок также не выявлено", - сказал Демченко.
По его словам, в приграничных районах Беларуси фиксируется проведение инженерного устройства и активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение.
Относительно ситуации на границе с РФ в пределах Черниговской и Сумской областей, представитель ГНСУ отметил, что Россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Таким образом, по его словам, продолжается демонстрация присутствия, чтобы сковывать действия сил обороны Украины, не разрешить перебросить подразделения на другие направления, где ведутся активные боевые действия.