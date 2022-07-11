Признаков формирования наступательных группировок на границе с Беларусью нет, - Госпогранслужба

Ситуация безопасности на границе с Беларусью существенных изменений не претерпела, формирование наступательных группировок не выявлено.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей. Изменений в численности, составе мы на данный момент не наблюдаем. Признаков формирования наступательных группировок также не выявлено", - сказал Демченко.

По его словам, в приграничных районах Беларуси фиксируется проведение инженерного устройства и активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение.

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Относительно ситуации на границе с РФ в пределах Черниговской и Сумской областей, представитель ГНСУ отметил, что Россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Таким образом, по его словам, продолжается демонстрация присутствия, чтобы сковывать действия сил обороны Украины, не разрешить перебросить подразделения на другие направления, где ведутся активные боевые действия.