В РФ подтвердили ликвидацию "руководителя" оккупированного Великого Бурлука Юнакова

В поселке Великий Бурлук в Харьковской области, который находится под российской оккупацией, взорвали автомобиль руководителя оккупационной администрации Евгения Юнакова.