В РФ подтвердили ликвидацию "руководителя" оккупированного Великого Бурлука Юнакова
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В поселке Великий Бурлук в Харьковской области, который находится под российской оккупацией, взорвали автомобиль руководителя оккупационной администрации Евгения Юнакова.
Передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.
Информацию подтверждают российские информационные агентства. Например, ТАСС со ссылкой на оккупационные российские власти региона сообщило, что назначенный Россией "руководитель" поселка Великий Бурлук восточнее Харькова погиб от подрыва автомобиля.
Там это назвали спланированной атакой украинской стороны.
Напомним, накануне о ликвидации коллаборанта Евгения Юнакова сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.