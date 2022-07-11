Кремль усиливает давление на Европу и использует газ как оружие, - Оператор ГТС о временной остановке "Северного потока"

"Газпром" целенаправленно сушит газовый рынок Европейского Союза, а Кремль использует газ как оружие.

Об этом генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня "Газпром" полностью остановил на 10 дней "Северный поток-1" для проведения ежегодных ремонтных работ. До 2021 года обычно "Газпром" докупал дополнительные мощности через Украину, чтобы компенсировать уменьшение транзита через СП1.

Но уже 2 года "Газпром" целенаправленно сушит газовый рынок ЕС и по любому поводу уменьшает поставки газа в ЕС.

"В этом году "Газпром" даже не использует забронированные и оплаченные мощности через Украину. В настоящее время транзит составляет около 40 млн в сутки из 109 млн забронированных. "Газпром" не подал номинации на увеличение транзита даже при ремонте СП1. Кремль усиливает давление на Европу и использует газ, как оружие", – резюмирует Макогон.

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