Новости

Россияне ночью запустили из Белгорода по Украине около 15 крылатых ракет, три из них – на Харьков, - Синегубов

5 24621
Россияне ночью запустили из Белгорода по Украине около 15 крылатых ракет, три из них – на Харьков, - Синегубов
Минувшей ночью враг запустил из российского Белгорода в сторону Украины около 15 крылатых ракет, три из них попали по объектам в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире национального новостного марафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Если мы говорим о крылатых ракетах, то сегодня ночью мы зафиксировали вылет в нашу сторону с территории российской федерации, из района Белгорода, около 15 крылатых ракет. По городу Харькову было всего три прилета. Конечно, где-то сработала наша противовоздушная оборона, где-то крылатые ракеты летели в другом направлении (не на Харьковщину – ред.). В случае с РСЗО ситуация хуже – сбить их пока крайне тяжело, фактически невозможно", — отметил Синегубов.

Смотрите также: Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям. ФОТОрепортаж

Он подчеркнул, что войска рф не оставляют тактику террора мирного населения, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Глава ОВА напомнил, что в случае с крылатыми ракетами в городе, как и в эту ночь, сработала воздушная тревога, предупредить об обстрелах из реактивных систем залпового огня невозможно.

Также дивіться: В Харькове - взрывы. Оккупанты нанесли удары, вероятно, из РСЗО, - Синегубов (Обновлено)

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • wittmann1980
    Похоже, пора фигачить по белгороду, сколько можно уже...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це повномаштабна війна і Україна має повне право нищити всі військові об'єкти на території расєйського свинарника...Всі до яких є можливість дістати...
  • Alex Dev d4763325
    А скільки було запущено у відповідь?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости