Россияне ночью запустили из Белгорода по Украине около 15 крылатых ракет, три из них – на Харьков, - Синегубов

Минувшей ночью враг запустил из российского Белгорода в сторону Украины около 15 крылатых ракет, три из них попали по объектам в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире национального новостного марафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Если мы говорим о крылатых ракетах, то сегодня ночью мы зафиксировали вылет в нашу сторону с территории российской федерации, из района Белгорода, около 15 крылатых ракет. По городу Харькову было всего три прилета. Конечно, где-то сработала наша противовоздушная оборона, где-то крылатые ракеты летели в другом направлении (не на Харьковщину – ред.). В случае с РСЗО ситуация хуже – сбить их пока крайне тяжело, фактически невозможно", — отметил Синегубов.

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Он подчеркнул, что войска рф не оставляют тактику террора мирного населения, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Глава ОВА напомнил, что в случае с крылатыми ракетами в городе, как и в эту ночь, сработала воздушная тревога, предупредить об обстрелах из реактивных систем залпового огня невозможно.

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