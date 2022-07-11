ВР сделала невозможным обжалование в судах приказов командиров во время военного положения или в боевой обстановке, - закон

Верховная Рада приняла Закон, исключающий возможность обжалования в судах приказов или распоряжений командиров в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Законом о внесении изменений в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины об обеспечении исков в виде остановки приказа во время военного положения или в боевой обстановке, регистр. №7292, внесены изменения в часть третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, которыми дополнены основания, что не допускается такого обеспечения иска, как "остановки приказа или распоряжения командира (начальника), отданного военнослужащему в условиях военного положения или в боевой обстановке", - говорится в сообщении.

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