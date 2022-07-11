Новости • Война

ВР сделала невозможным обжалование в судах приказов командиров во время военного положения или в боевой обстановке, - закон

9 49244
ВР сделала невозможным обжалование в судах приказов командиров во время военного положения или в боевой обстановке, - закон
Верховная Рада приняла Закон, исключающий возможность обжалования в судах приказов или распоряжений командиров в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Законом о внесении изменений в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины об обеспечении исков в виде остановки приказа во время военного положения или в боевой обстановке, регистр. №7292, внесены изменения в часть третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, которыми дополнены основания, что не допускается такого обеспечения иска, как "остановки приказа или распоряжения командира (начальника), отданного военнослужащему в условиях военного положения или в боевой обстановке", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают запретить на законодательном уровне выезд за границу мужчин во время военного положения

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksii Lopasov 15eb0f27
    А если приказ преступный или самоубийственный?
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..цього і остерігався..
    той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
  • Maryna Solska e862e0af
    вр зараз активно працює щоб у них був вибір більше а у нас меньший. Депутатам вже дозволили подаруночки приймати і "бізнесом" займатися, і тепер вже легально. Тоді за що Порошенка вз..ли?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости