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Оккупанты в Донецке начали очередную волну "мобилизации" из-за острой нехватки "новой крови" на фронте, - Андрющенко

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Оккупанты в Донецке начали очередную волну "мобилизации" из-за острой нехватки "новой крови" на фронте, - Андрющенко
Рашисты на оккупированных территориях Украины осуществляют "вербовку добровольцев" для войны против Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте. Донецк уже почти без мужчин поэтому "вербовка" добровольцев сведена на нет.

Следующие в очереди "защищать молодую республику" – новооккупированные территории. Конечно - "добровольно", — рассказал Андрющенко.

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Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки новой крови на фронте, - Андрющенко 01

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    а вот лучше послушайте, что поет люся арестович с "хорошим русским" быковым....
    это пипец, ребята!
    https://youtu.be/wodcANqBs9U
  • Йцу Кенг 07b0c614
    мальчики в трусиках "волонтерили"...., ну и.... доволонтерились.....
    https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
  • Валадімір Щєлєнскій
    Ойц, таки це правда!
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