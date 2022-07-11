Оккупанты в Донецке начали очередную волну "мобилизации" из-за острой нехватки "новой крови" на фронте, - Андрющенко
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Рашисты на оккупированных территориях Украины осуществляют "вербовку добровольцев" для войны против Украины.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте. Донецк уже почти без мужчин поэтому "вербовка" добровольцев сведена на нет.
Следующие в очереди "защищать молодую республику" – новооккупированные территории. Конечно - "добровольно", — рассказал Андрющенко.