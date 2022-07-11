Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным: призвал к урегулированию ситуации в Украине и обеспечению "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным создание в Черном море коридоров для экспорта зерна.

Об этом сообщает телеканал TRT World, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Турецкий президент Эрдоган в телефонном разговоре с российским президентом Путиным обсудил (...) установление коридоров безопасности для экспорта зерна в Черном море", - сообщает телеканал.

Кроме того, по данным TRT World, турецкий и российский президенты затронули тему обстановки в Украине, а также ситуацию в Сирии.

Со своей стороны агентство "Анадола" сообщает, что Эрдоган во время телефонного разговора заявил, что "пришло время для ООН делать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна".

Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации в Украине и снова заявил о готовности Анкары "сделать все возможное", чтобы содействовать этому.

Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара попытается в течение 10 дней решить с Москвой и Киевом вопросы организации коридора для экспорта зерна через порты Украины.

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"Мы будем пытаться достичь результата путем активизации переговоров с Россией и Украиной через неделю или через 10 дней", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции с премьером Италии Марио Драги в Анкаре.

В то же время Эрдоган отметил, что у самой Турции нет проблем со снабжением зерна.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины необходимо решать с соблюдением интересов и Москвы, и Киева. Он сообщил, что обсуждают механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.