Чтобы очернить Украину, Кремль прибегает к теме антисемитизма, - Госдеп США

Российские власти используют тему антисемитизма в своей военной пропаганде, чтобы очернить Украину в глазах всего мира. Однако неадекватное восприятие "денацификации" в самой России вынудила пропаганду сместить акценты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Госдепартамента США.

Путин назвал "денацификацию" Украины одной из причин полномасштабного вторжения, а государственные СМИ и пропагандисты в своих заявлениях призывают "денацифицировать" все население.

Эксплуатируя память об ужасах нацизма во Второй мировой войне, Кремль пытается демонизировать Украину в глазах своей общественности и всего мира. Для этого проводятся ложные параллели между агрессией против Украины и советской борьбой с нацистской Германией.

На сегодня более 140 авторитетных мировых историков осудили отождествление украинского государства с нацистским режимом. Международное сообщество считает пропаганду Москвы морально отвратительной и глубоко оскорбительной для настоящих жертв нацизма.

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Российская пропаганда все чаще прибегает к бессмысленным и противоречивым оправданиям. Когда критики отмечают, что Зеленский сам является евреем, члены семьи которого были убиты нацистами, Кремль пытается делегитимизировать его еврейство, а также приуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии.

В частности, Дмитрий Медведев утверждает, что Зеленский якобы утратил свою еврейскую идентичность. А топ-пропагандист Владимир Соловьев вообще усомнился в еврейских корнях Зеленского. Дальше всех зашел Сергей Лавров, который намеренно манипулировал темой Холокоста, заявив, что у Адольфа Гитлера якобы была еврейская кровь. А заявление о том, что "самые ярые антисемиты обычно являются евреями" привело к тому, что Израиль потребовал извинений за возмутительные слова. При этом задолго до заявления Лаврова бывший экономический советник президента Путина Сергей Глазьев вообще обвинил Зеленского в якобы планах заменить русскоязычное население израильскими евреями.

После одиозных слов Лаврова российская пропаганда сконцентрировалась на нарративе, что нацизм не всегда подразумевает антисемитизм и может отражать так называемую "русофобию". Кроме того, участились попытки дискредитировать израильских лидеров.

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Например, связанное с российской разведкой издание One World назвало критиков Лаврова "гитлеровскими расистами" за предположение, что "этнорелигиозная идентичность при рождении" предопределяет политические взгляды.

В июне СБУ опубликовала отчет российской ФСБ о том, какие нужно продвигать тезисы в военных интересах. Сама ФСБ пришла к выводу, что термин "денацификация" является неадекватным. Взамен предлагается обвинять украинских националистов в якобы убийстве детей на Донбассе. ФСБ также призвала создать сеть пропагандистов для распространения фальсификаций. В том числе с использованием российских и украинских ветеранов Второй мировой войны в постановочных видеороликах, участники которых призывали бы Россию "остановить фашизм" в Украине.

В конце концов, ФСБ рекомендовала создать "антифашистские" группы на постсоветском пространстве и атаковать Евросоюз дезинформацией, что жизнь в Европе ухудшается из-за ее поддержки "украинских нацистов".

Российский президент Владимир Путин и его аппарат используют историческую память о советской борьбе против нацистской Германии, чтобы сфабриковать предлог для жестокой войны против Украины. В своих целях Кремль использует страдания и жертвы всех тех, кто пережил Вторую мировую войну и Холокост.

При этом Кремль отвлекает внимание от важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого пропагандирует одну из самых коварных форм антисемитизма - искажение Холокоста. В условиях роста антисемитизма во всем мире крайне важно, чтобы все обратили внимание на этот особенно пагубный вид российской дезинформации.